Sfuma la finale olimpica per Odette Giuffrida, la judoka azzurra ko in semifinale: lotterà per il bronzo

Niente da fare per Odette Giuffrida che, nella semifinale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nella categoria fino a 52 kg di judo, è costretta ad arrendersi al cospetto della imbattibile Uta Abe. La judoka romana fa sudare le proverbiali sette camicie alla giapponese, numero 2 del tabellone e due volte campionessa iridata, trascinando la sfida al golden score dopo lo 0-0 maturato nei quattro minuti di incontro. Purtroppo però, la Abe riesce dopo 3’11” di tempo extra a mettere a segno un Uchi mata, che le permette di staccare il pass per la finale olimpica. Per Odette Giuffrida non sfuma la possibilità di medaglia, dal momento che potrà andare a caccia comunque di un prezioso bronzo.