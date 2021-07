Maria Centracchio fallisce la finale olimpica di judo, in semifinale vince la slovena Trstenjak: ma c’è ancora speranza di medaglia

SportFair

Sfuma la finale olimpica di judo, categoria, -63 kg, per Maria Centracchio che non riesce ad avere la meglio in semifinale sulla slovena Tina Trstenjak. La campionessa olimpica di Rio 2016, molto più esperta della judoka italiana, riesce a piegare a proprio favore l’incontro piazzando prima un wa-zari e poi un ippon, giunto con un’immobilizzazione di dieci secondi. Il risultato finale di 10-0 cancella le possibilità di Maria Centracchio di giocarsi l’oro, ma l’azzurra contenderà comunque la medaglia di bronzo all’olandese Juul Franssen, ultimo ostacolo che divide la judoka italiana dal podio olimpico.