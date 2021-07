La scherma italiana regala spettacolo alle Olimpiadi, Santarelli in semifinale nella spada maschile: battuto Yamaha

SportFair

La scherma italiana continua a regalare spettacolo alle Olimpiadi di Tokyo e, dopo l’argento di Gigi Samele conquistato ieri nella sciabola maschile, oggi sono due gli azzurri riusciti a centrare l’accesso in semifinale. Dopo Alice Volpi, capace di raggiungere il penultimo atto del fioretto femminile, anche Andrea Santarelli entra tra i migliori quattro del tabellone di spada maschile. L’azzurro compie una stratosferica rimonta sul giapponese Yamada, imponendosi con il punteggio di 15-13. In semifinale adesso Santarelli affronterà l’ungherese Siklosi, un match delicatissimo in cui si giocherà l’accesso alla finalissima per la medaglia d’oro.