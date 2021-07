Show di Aryna Sabalenka, la bielorussa annienta Ons Jabeur e stacca il pass per la semifinale di Wimbledon

Aryna Sabalenka conquista il pass per la semifinale di Wimbledon, imponendosi senza problemi sulla tunisina Ons Jabeur. La giocatrice bielorussa non lascia scampo alla propria avversaria e la annienta in due set, chiudendo la contesa con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un’ora e quindici minuti di partita. Un autentico dominio quello della Sabalenka, che accede così al penultimo atto dello Slam londinese.

Pliskova e Kerber in semifinale

L’avversaria di Aryna Sabalenka in semifinale a Wimbledon sarà Karolina Pliskova che ha battuto in due set la svizzera Golubic lasciandole la miseria di 4 games. Una partita mai in discussione quella giocata sul campo numero 1 dell’All England Club, terminata con il risultato di 6-2, 6-2 dopo un’ora e ventidue minuti di battaglia. Tra le top-4 di Wimbledon ci sarà anche Angelique Kerber, qualificatasi al penultimo atto del torneo grazie alla vittoria sulla ceca Muchova, arrivata con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e diciassette minuti.