SportFair

Una vittoria e una sconfitta per l’Italia del 3×3 di basket, le ragazze di coach Capobianco si prendono il successo nel match contro la Romania, per poi cedere nettamente alla Cina nel secondo incontro di giornata. Come avvenuto ieri, le azzurre partono bene contro la rumene all’Aomi Urban Sports Park, prendendosi il successo con il punteggio di 22-14 grazie ad una super Rae Lin Marie D’Alie, capace di mettere a segno 13 punti, più di tutte le compagne messe assieme.

Sconfitta con la Cina

Niente da fare invece nella sfida contro la Cina, le asiatiche si impongono 13-22 contro l’Italia senza dare mai la possibilità alle azzurre di giocarsi la vittoria. Domani l’Italia giocherà contro Stati Uniti e Giappone, martedì 27 luglio affronterà la Russia.