Lotta ma non basta, Jasmine Paolini ko all’esordio a Tokyo: Petra Kvitova si impone in due set

Jasmine Paolini non riesce a imitare Camila Giorgi ed esce di scena al primo turno del torneo olimpico femminile di tennis, cedendo in due set a Petra Kvitova. La tennista azzurra lotta al cospetto della ceca ma non basta, alzando bandiera bianca con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo un’ora e undici minuti di partita. Troppo forte la numero 13 del mondo per Jasmine Paolini, che esce comunque a testa alta al termine di un match giocato su ottimi livelli. Petra Kvitova avanza invece al secondo turno del torneo olimpico di Tokyo, dove se la vedrà con la belga Van Uytvanck, capace di stendere in due set la serba Jorovic.