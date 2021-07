Subito fuori Lorenzo Musetti, l’azzurro eliminato a Tokyo da Millman: spazzata via anche Sara Errani

SportFair

Cominciano come peggio non potrebbero le Olimpiadi di Tokyo per il tennis italiano, che perde al primo turno due propri rappresentanti. Nel tabellone maschile, Lorenzo Musetti non riesce ad avere la meglio su John Millman che si impone in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo poco più di un’ora e mezza di partita. Niente da fare per l’azzurro, sempre in balìa di un avversario apparso molto più in palla rispetto al numero 61 del ranking ATP.

Errani spazzata via

Fuori all’esordio anche Sara Errani, che racimola solo un game nella sfida contro Anastasia Pavlyuchenkova. L’azzurra entra male in campo e viene sovrastata letteralmente dalla propria avversaria, che si impone 6-0 6-1 in 70 minuti. La russa numero 18 Wta e finalista a giugno al Roland Garros annienta senza patemi la romagnola, capace di ottenere al servizio solo 9 punti su 34 con la prima. Perfetta invece la Pavlyuchenkova, abile a infilare 23 vincenti a fronte degli appena 2 realizzati da Sarita.