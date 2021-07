McGregor, stavolta è finita davvero: la caviglia si rompe e Poirier festeggia la seconda vittoria su ‘The Notorious’

Termina nel peggior modo possibile l’atto terzo della lunga sfida tra Conor McGregor e Dustin Poirier, con un grave infortunio capitato a ‘The Notorious‘ nel corso del primo round che lo obbliga ad alzare bandiera bianca. La caviglia sinistra del fighter irlandese cede in maniera improvvisa durante il combattimento, causando a McGregor un dolore lancinante che sancisce la sua seconda sconfitta consecutiva contro ‘The Diamond‘, decretato dall’arbitro come il vincitore del main event di Ufc 264.

Obiettivo cintura

Un esito imposto dai medici, giunto comunque al termine di un round letteralmente dominato da McGregor, rimasto sempre in balia del suo avversario. nonostante alcune prese tentate al collo di Poirier. Per quest’ultimo adesso è tempo di guardare alla cintura dei pesi leggeri Ufc, sfidando il campione Oliveira con l’obiettivo di prendersi quel titolo che coronerebbe la sua splendida carriera. Per McGregor invece non restano che le lacrime e il… karma, invocato da Poirier alla fine del match: “ha usato parole pesanti, troppo pesanti, ha parlato di uccidere, ha giocato sporco. E alla fine il karma è un specchio“.

