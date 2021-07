Due su due per l’ItalVolley femminile a Tokyo: Turchia stesa in 4 set e primo posto confermato

SportFair

Seconda partita e seconda vittoria per l’Italia nel torneo olimpico di pallavolo femminile, le azzurre riescono ad avere la meglio sulla Turchia e difendono il primo posto nel girone al pari degli Stati Uniti. Partita complicata per Paola Egonu e compagne, che partono subito forte e vanno avanti di un set, prima di subire il pari della formazione turca che si prende di misura la seconda frazione. Da questo momento in poi è un monologo dell’Italia, che alza i giri del motore e riesce a vincere il terzo e il quarto set in successione, chiudendo con il punteggio di 25-22, 23-25, 25-20, 25-15. Nel prossimo turno, la Nazionale Italiana di pallavolo femminile se la vedrà con l’Argentina, reduce da due sconfitte nei primi due incontri olimpici contro Usa e Russia.