L’Italia torna alle Olimpiadi dopo 17 anni, distrutta la Serbia a Belgrado: è azzurro il pass per Tokyo

Diciassette anni dopo, l’Italia torna finalmente alle Olimpiadi e lo fa nel miglior modo possibile, vincendo il Torneo Preolimpico in finale contro la Serbia a Belgrado. Un’impresa pazzesca degli azzurri del ct Meo Sacchetti, che gioca una partita perfetta e si prende il pass per Tokyo 2020, qualificandosi per i Giochi per la prima volta da Atene 2004. Una vittoria che riscatta la sconfitta subita nel 2016 nel Preolimpico di Torino contro la Croazia, cinque anni dopo l’Italia si prende il biglietto per le Olimpiadi nel modo più bello possibile, facendo addirittura a meno dei propri big e affidandosi a giocatori all’altezza della situazione.

Tre giocatori oltre quota 20

Senza Gallinari, Belinelli e Datome assenti per motivi diversi a questo Torneo Preolimpico, Nico Mannion e compagni si impongono 95-102 al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine, conclusa con ben tre giocatori oltre i 20 punti: Polonara (22), Mannion (24) e Fontecchio (21). Una vera e propria impresa contro una Serbia che aveva vinto gli ultimi 7 scontri diretti, perdendo però quello più importante che metteva in palio un posto per le Olimpiadi. L’Italia ci andrà insieme a Germania, Slovenia e Grecia: ed è già bellissimo così!