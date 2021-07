SportFair

La Nazionale Italiana femminile di basket 3×3 chiude il girone olimpico con la sconfitta contro la Russia, che obbligherà le azzurre a giocare i quarti di finale contro la Cina. Netto ko per le ragazze di coach Capobianco, che cedono nettamente alle avversarie con il punteggio di 17-9 al termine di un match mai in discussione. Chiusa al sesto posto la fase a gironi, adesso l’Italia se la vedrà contro la forte Cina, classificatasi invece in terza piazza, con il tentativo di andare nella zona medaglie: si gioca dalle 14.50 italiane.