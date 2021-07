A un passo dalle Olimpiadi, l’Italia è in finale al Preolimpico: Repubblica Dominicana asfaltata

Il sogno a cinque cerchi per l’Italia prosegue, gli azzurri infatti annientano la Repubblica Dominicana e staccano il pass per la finale del Preolimpico di Belgrado, dove la squadra del ct Sacchetti se la vedrà con la vincente della sfida tra Serbia-Porto Rico per staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo.

Domani la finale

Una vittoria schiacciante quella dell’Italia, che non lascia scampo ai propri rivali e si impone con il punteggio di 79-59 al termine di una gara dominata dall’inizio alla fine. Ritmo e intensità ritrovati per gli azzurri, che centrano così il secondo successo in questo Preolimpico in attesa della finale in programma domani alle 20:30 alla Nikolic Hall di Belgrado, dove non si potrà sbagliare per far sì che il sogno olimpico possa finalmente concretizzarsi.