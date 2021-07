L’ItalBasket c’è eccome, Nigeria stesa con una prova di carattere: azzurri ai quarti di finale del torneo olimpico

SportFair

La Nazionale Italiana di basket stacca il pass per i quarti di finale del torneo olimpico di basket a Tokyo, decisiva la vittoria conquistata oggi contro la Nigeria al termine di un match spigoloso e per nulla semplice. Un successo che permette agli azzurri di Meo Sacchetti di entrare tra le migliori otto, senza attendere i risultati delle altre gare che definiranno solo ed esclusivamente la prossima avversaria dell’Italia.

L’allungo

Un grosso sospiro di sollievo per gli azzurri, partiti benissimo nel match contro la Nigeria prima di abbassare la guardia e subire il ritorno della squadra africana. Nell’ultimo e decisivo quarto, ecco l’allungo decisivo di Mannion e compagni che concedono solo 8 punti agli avversari e chiudono la contesa con il risultato di 80-71. Adesso l’Italia attende di sapere come si concluderà la sfida tra Australia e Germania per conoscere il proprio piazzamento e, successivamente, l’avversaria dei quarti di finale.