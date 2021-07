SportFair

Debutto vincente per l’Italia del basket 3×3 alle Olimpiadi di Tokyo, le azzurre di coach Capobianco soffrono ma riescono a battere la Mongolia davanti al presidente federale Gianni Petrucci, presente in tribuna. La Nazionale Italiana si impone di misura con il punteggio di 15-14, rischiando nel finale di andare sotto dopo aver guidato il match anche con sei punti di vantaggio. Ottima la prestazione di Rae D’Alie (la migliore in campo), riuscita a trascinare l’Italia in questo difficile debutto e a regalarle la prima vittoria. Qualche ora e poi le azzurre torneranno di nuovo in campo, alle 14:25 infatti le ragazze di Capobianco sfideranno la Francia, favorita assieme agli USA per l’oro.