Super rimonta del Settebello, gli azzurri evitano la sconfitta: Grecia riacciuffata a 1 minuto dalla fine

Pareggio per il Settebello nella seconda giornata del torneo olimpico di pallanuoto maschile, la Nazionale Italiana non va oltre il 6-6 contro la Grecia dopo il successo all’esordio contro il Sudafrica. Gli azzurri riescono ad agguantare il pari grazie ad un super quarto parziale, evitando una sconfitta con una rimonta da urlo. Bene l’avvio per i campione del mondo, che passano avanti con Aicardi prima di subire l’1-1 alla fine del primo tempo. Luongo riporta avanti l’Italia, ma i greci non ci stanno e soprattutto nel terzo parziale piazzano un devastante 4-0 che potrebbe significare sconfitta per gli azzurri. Nell’ultimo parziale però, Pietro Figlioli segna una doppietta (il primo gol su rigore) e Aicardi sigla il 6-5, prima che Echenique piazzi il 6-6 definitivo a 69 secondi dalla fine.