Settebello inarrestabile alle Olimpiadi, Giappone travolto 16-8: adesso la sfida con l’Ungheria per il 1° posto

Tutto semplice per il Settebello nel match contro il Giappone alle Olimpiadi di Tokyo, gli azzurri non lasciano scampo ai propri avversari e si impongono con un agevole 16-8 al termine di una partita dominata dall’inizio alla fine. Terzo successo per la Nazionale Italiana di pallanuoto nel Gruppo A, già qualificata peraltro ai quarti di finale dove vuole arrivarci da imbattuta. Per farlo dovrà superare tra due giorni la temibile Ungheria, match che definirò il piazzamento finale degli azzurri nel Gruppo A delle Olimpiadi di Tokyo. Nella sfida vinta contro il Giappone, ottime le prestazioni di Figlioli e Bodegas autori di una tripletta a testa.