Esordio vincente per l’ItalBasket alle Olimpiadi: gli azzurri stendono la Germania grazie a un super Fontecchio

Ottimo esordio per l’ItalBasket alle Olimpiadi di Tokyo, la squadra di coach Sacchetti supera la Germania in rimonta e si prende il primo successo in questa edizione dei Giochi. Gli azzurri si impongono con il punteggio di 92-82 sulla formazione tedesca, iniziando con il piede giusto il proprio percorso a Saitama. Inizio complicato per l’Italia, che si ritrova sotto nel punteggio prima di alzare il ritmo nella ripresa e costruire la propria vittoria. Miglior marcatore italiano Fontecchio con 20 punti, seguito da Gallinari a 18 e Melli a 13. Prossima partita il 28 contro l’Australia alle 10.20 italiane.

L’analisi del ct Sacchetti

Felice e soddisfatto nel post-gara il ct azzurro: “è stata una partita un po’ strana, ma alla fine la conclusione è che questa squadra ha un carattere importante. Potremo anche perdere delle partite ma ce le giocheremo sempre fino alla fine”. Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano Niccolò Melli: “è una sensazione stupenda, anche perché siamo venuti fuori alla distanza e abbiamo vinto una partita bellissima: sono fiero di essere capitano di questa squadra“.

Le parole di Gallinari

Queste le sensazioni di Danilo Gallinari dopo il match: “abbiamo fatto una buona partita, anche se abbiamo iniziato così così e loro hanno avuto grandi percentuali da fuori nel primo quarto ed hanno tirati bene, Noi siamo stati comunque lì e abbiamo continuato a giocare bene in difesa, soprattutto nell’ultimo quarto con più energia e furbizia anche in alcune situazioni difensive e siamo stati bravi a chiuderla alla fine anche con canestri importanti“.