Beffa atroce per l’Italia nella finale olimpica di ginnastica artistica: il bronzo sfuma per 4/10 di punto

Niente podio per l’Italia nella finale All Around di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo, le azzurre sognano a lungo uno storico terzo posto che sfugge nel finale per poco più di 4/10 di punto, chiudendo con un totale di 163.638. Asia D’Amato (12.900), Martina Maggio (13.075) e Alice D’Amato (13.133) brillano alla trave ma vengono beffate da una super Gran Bretagna (164.096), che risale la china poco a poco superando l’Italia grazie all’ottimo esercizio alle parallele. La medaglia d’oro va sorprendentemente alla Russia (169.528), che batte gli Stati Uniti (166.096) costretti a fare a meno di Simone Biles, ritiratasi per stress mentale.