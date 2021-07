SportFair

Finisce l’avventura alle Olimpiadi di Tokyo per la Nazionale Italiana femminile di basket 3×3, le azzurre infatti si arrendono ai quarti di finale al cospetto della forte Cina che domina in lungo e in largo fin dall’inizio del match. Dopo il sesto posto ottenuto nel girone eliminatorio, le ragazze di coach Capobianco tentano il tutto per tutto contro le cinesi, ma sbattono contro la super prestazione della Wang che trascina le proprie compagne in semifinale. Finisce 19-13 per la Cina, che adesso affronterà domani la Russia per un posto in finale. L’altro quarto di finale invece è Giappone-Francia: la vincente se la vedrà con gli USA.