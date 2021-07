Il Belgio va via in… Barella: adesso non dite più che l’Italia non vince con le big!

Una partita perfetta, una prestazione monstre. L’Italia abbatte il Belgio e si qualifica per la semifinale di Euro 2021, andando a sfidare la Spagna per un posto nella finalissima di Wembley. Azzurri stratosferici nella notte di Monaco, niente da fare per Lukaku e compagni al cospetto di una squadra perfettamente messa in campo dal ct Mancini, capace di costruire una macchina perfetta che sa vincere anche contro le big. Ne sa qualcosa adesso il Belgio numero 1 del ranking, squadra forte ma annichilita dalla nostra Nazionale, capace di tenere in mano il pallino del gioco dal primo all’ultimo minuto, subendo gol solo sugli sviluppi di un calcio di rigore tutt’altro che netto. Una vittoria voluta, conquistata e meritata dall’Italia che continua così il proprio sogno in questo Europeo, che può davvero regalare grandi soddisfazioni a una Nazione intera.

Partita perfetta

Un match dominato in lungo e in largo dall’Italia, riuscita ad annientare completamente il Belgio con un gioco armonioso e coinvolgente, interpretato da giocatori che sembrano muoversi all’unisono grazie ad un direttore d’orchestra perfetto come il ct Mancini. Donnarumma abbassa la saracinesca, Bonucci e Chiellini sovrastano Lukaku, Barella segna e contrasta mentre Insigne e Jorginho inventano calcio. Impossibile non amare quest’Italia, che si guadagna con merito una semifinale pazzesca contro una Spagna tutt’altro che imbattibile: un motivo in più per credere fino in fondo a questo sogno che, di giorno in giorno, prende sempre più forma.