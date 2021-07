Mostruoso Leclerc a Silverstone ma non basta: Hamilton vince per l’8ª volta il GP di Gran Bretagna e riapre il Mondiale

SportFair

L’ha sognata, l’ha odorata e l’ha anche intravista ma gli è sfuggita a pochi chilometri dal traguardo. Charles Leclerc avrebbe meritato la vittoria del GP di Gran Bretagna, ma Lewis Hamilton gliel’ha tolta a due giri dalla conclusione: una delusione enorme per il pilota monegasco e per la Ferrari che, per quanto visto oggi in pista, avrebbe senza dubbio meritato di salire sul gradino più alto del podio.

Vince Hamilton

Ad andarci è il campione del mondo in carica che, prima cancella dalla corsa Max Verstappen dopo poche curve, per poi risalire la china dopo una penalità di 10 secondi e prendersi l’ottavo successo a Silverstone. Una rimonta furiosa quella del pilota inglese che, davanti al proprio pubblico, confeziona la solita impresa e accorcia prepotentemente il gap nella classifica piloti da Verstappen. Un risultato che farà senza dubbio discutere, soprattutto per la penalità inflitta a Hamilton che non è affatto piaciuta a Horner e Marko, apparsi furiosi nel paddock.

La top-ten

Sul terzo gradino del podio sale Valtteri Bottas, che completa così un week-end alquanto positivo per la Mercedes capace di accorciare anche in classifica Costruttori, visti i 0 punti ottenuti dalla Red Bull. Bene la McLaren che chiude al quarto e quinto posto con Norris e Ricciardo, mentre Sainz deve accontentarsi della sesta piazza. Alle sue spalle Alonso e Stroll, mentre Ocon e Tusnoda chiudono la top-ten lasciando fuori Gasly e Russell.