Inarrestabile Camila Giorgi alle Olimpiadi di Tokyo: l’azzurra distrugge Elena Vesnina e vola agli ottavi

Tutto semplice per Camila Giorgi nel secondo turno del torneo olimpico femminile di tennis, la tennista azzurra stacca il pass per gli ottavi di finale distruggendo in due set Elena Vesnina. Niente da fare per la russa al cospetto della numero 58 del ranking WTA, abile a prendere in mano le redini del match fin dall’inizio e a chiudere l’incontro con il punteggio di 6-3, 6-1 in poco meno di un’ora e mezza di partita. Nel prossimo turno, Camila Giorgi se la vedrà con la vincente del match tra Pliskova e Suarez Navarro.