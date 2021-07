Buona la prima per Camila Giorgi, l’azzurra al 2° turno del torneo olimpico: Brady travolta in due set

SportFair

Camila Giorgi non delude all’esordio del torneo olimpico di tennis a Tokyo 2021, conquistando una schiacciante vittoria contro l’americana Brady. Prestazione pressoché perfetta della marchigiana, che approda così al secondo turno del tabellone femminile come fatto al maschile da Fognini e Sonego. La Giorgi non lascia scampo alla propria avversaria statunitense, imponendosi in appena 68 minuti con il punteggio di 6-3 6-2. Sempre aggressiva anche con la seconda di servizio, l’azzurra non lascia scampo alla Brady e la travolge lasciandole solo le briciole. Nel prossimo turno, Camila se la vedrà con la vincente tra Ostapenko (Let) e Vesnina.