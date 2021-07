Daniele Garozzo sogna un’altra medaglia olimpica: l’azzurro in semifinale a Tokyo nel fioretto maschile

SportFair

In una giornata iniziata male per la scherma italiana alle Olimpiadi di Tokyo, Daniele Garozzo tiene accesa la luce azzurra sulle pedane nipponiche. L’atleta tricolore stacca il pass per la semifinale del fioretto maschile ai Giochi, superando ai quarti il francese Enzo Lefort con il punteggio di 15-10. Una sfida mai in discussione, con il transalpino che si becca ben tre cartellini rossi per comportamento irregolare sulla pedana. Daniele Garozzo ne approfitta e si conquista così un posto in semifinale, dove troverà il vincitore dell’assalto tra il giapponese Shikine e l’egiziano Abouelkassem.