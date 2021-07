Il marchio di Phoenix sulle NBA Finals, i Suns volano sul 2-0 dopo Gara-2: per Milwaukee adesso si fa dura

I Phoenix Suns centrano il primo obiettivo di queste NBA Finals e difendono il fattore campo anche in Gara-2, portandosi momentaneamente sul 2-0 dopo le gare giocate sul proprio parquet. Finisce 118-108 il match andato in scena nella notte italiana, con i Suns che dimostrano ancora una volta di essere al momento superiori ai Milwaukee Bucks, trascinati esclusivamente da un super Giannis Antetokounmpo. Non bastano però i 42 punti e i 12 rimbalzi messi a referto dalla star greca per arginare lo strapotere dei Suns, che volano sulle ali dell’entusiasmo grazie ad una super prestazione dall’arco, con sei giocatori diversi a piazzare almeno due triple nel 20/40 finale da tre punti.

Suns superiori

Il migliore in campo per Phoenix risulta essere Devin Booker, abile a realizzare in 44 minuti ben 7 delle 12 triple tentate, di cui tre nel quarto periodo. Sono 31 alla fine i punti messi a referto dalla stella dei Suns, a cui si aggiungono 5 rimbalzi e 6 assist con 12/25 dal campo senza neanche un tiro libero. Bene anche Mikal Bridges, protagonista con 27 punti e 7 rimbalzi con 8/15 al tiro, così come Chris Paul che piazza 23 punti e 8 assist a cui aggiunge però anche 6 palle perse. Servirà molto di più a Milwaukee per evitare un’altra sconfitta in Gara-3, che sarebbe pesantissima nell’economia di queste NBA Finals.