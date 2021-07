Super Fognini all’esordio alle Olimpiadi, l’azzurro annienta il giapponese Sugita e vola al secondo turno

SportFair

Esordio positivo per Fabio Fognini alle Olimpiadi di Tokyo, il tennista ligure avanza al secondo turno battendo in due set Yuichi Sugita. Prestazione pressoché perfetta del numero 31 del ranking ATP, che non lascia scampo al giapponese e lo stende con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un’ora e cinquanta minuti di partita. Nessun problema per il ‘Fogna’ al cospetto di un avversario insidioso ma mai particolarmente pericoloso, tenuto a bada senza problemi dal ligure nell’arco dell’intero incontro. Ottimo debutto dunque per Fabio Fognini, che nel secondo turno adesso attende il vincente del match tra Gilles Simon ed Egor Gerasimov per un posto negli ottavi di finale.