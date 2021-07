E’ della Cina il primo oro alle Olimpiadi di Tokyo, Yang Qian si impone nella carabina 10 metri: Ceccarello fuori dalla finale

SportFair

La prima medaglia d’oro delle Olimpiadi di Tokyo è della Cina e finisce al collo di Yang Qian, capace di laurearsi campionessa olimpica nella carabina 10 metri femminile del tiro a segno. Nella splendida cornice dell’Asaka Shooting Range, la 21enne di Ningbo al debutto sul palcoscenico olimpico sbaraglia la concorrenza, prendendosi la prima posizione proprio all’ultimo tiro. Una beffa atroce per Anastasiia Galashina, rappresentante del comitato olimpico russo, costretta ad accontentarsi dell’argento proprio nel finale. Bronzo infine per la svizzera Nina Christen, che completa così il primo podio di queste Olimpiadi di Tokyo.

Ceccarello decima

Niente da fare invece per Sofia Ceccarello, costretta a guardare da fuori la finale della carabina 10 metri femminile del tiro a segno. La 18enne romagnola fallisce la qualificazione per un soffio, rimanendo tra le 8 qualificate per 59 dei 60 tiri previsti, prima di piazzare un 8,8 al 60° e ultimo tentativo che l’ha relegata in decima posizione e dunque fuori dalla finale. Eloquente il suo score nelle sei serie: 104,5 104,9 105,2 104,8 106,4 e… 101,5 che ha cancellato il sogno della finale olimpica.