Delusione Italia nella canoa, Stefanie Horn beffata in finale a Tokyo: il bronzo sfuma per soli due decimi

SportFair

Profonda delusione per Stefanie Horn al termine della finale di canoa slalom, specialità K1, andata in scena nella mattinata italiana alle Olimpiadi di Tokyo. L’atleta italo-tedesca chiude al quarto posto ad appena due decimi dall’australiana Fox, pagando oltre misura una penalità di 2 secondi incassata ad inizio percorso. Un esito amarissimo per l’azzurra, che chiude con il tempo di 106.93 che le vale il terzo tempo fino all’ultimo respiro, prima che la Fox le tolga la gioia del podio olimpico. Medaglia d’oro alla tedesca Ricarda Funk, seguita dalla spagnola Chourraut e appunto dall’australiana Jessica Fox, per Stefanie Horn invece resta la grandissima prestazione ma anche la profonda delusione di aver fallito addirittura l’argento per tre decimi di secondo.