Fabio Fognini agli ottavi del torneo olimpico di Tokyo, steso in due set Gerasimov: niente da fare per Sonego

Un azzurro avanti e uno eliminato nel torneo olimpico di tennis maschile, Fabio Fognini riesce ad avere la meglio su Egor Gerasimov mentre Lorenzo Sonego non riesce a superare la resistenza di Nikoloz Basilashvili. Ottima prestazione quella del tennista ligure, che stende con il punteggio di 6-4, 7-6 il proprio avversario bielorusso che alza bandiera bianca dopo un’ora e quarantacinque minuti di incontro.

Eliminato Sonego

Servono tre set invece al georgiano per eliminare Sonego, il quale prima va in svantaggio e poi riequilibra l’incontro, per cedere definitivamente al termine del terzo e ultimo parziale con il risultato di 6-4, 3-6, 6-4 in due ore e 43 minuti. Nel prossimo turno Fognini se la vedrà con Daniil Medvedev, testa di serie numero 2 del torneo che ha battuto in due set l’indiano Nagal.

Fuori il doppio femminile

Oltre a Lorenzo Sonego, esce di scena anche il doppio femminile italiano formato da Sara Errani e Jasmine Paolini. Le due azzurre non riescono ad avere la meglio sulle sorelle Kichenok. Le due ucraina si impongono al termine di due set combattuti, terminati con il punteggio di 7-6, 6-2 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco.