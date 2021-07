La Mercedes risponde a Verstappen: Bottas davanti nelle Fp2 in Ungheria, Ferrari fuori dalla top-10

SportFair

La Mercedes risponde alla Red Bull, questa volta in pista. Dopo la prima sessione di prove libere del Gp di Ungheria, che ha visto Max Verstappen prendersi il primo posto nella classifica dei tempi, adesso è la Mercedes ad occupare le prime due posizioni con Bottas in testa, seguito dal campione del mondo in carica.

I due piloti del Team di Brackley si sono lasciati alle spalle Verstappen, seguito da Ocon e Perez. 7° invece Alonso, seguito da un buon Vettel, mentre la Ferrari non compare nelle prime 10 posizioni: Leclerc e Sainz, infatti, sono rispettivamente 11° e 12°.