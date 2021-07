Tris di Mark Cavendish, Cannonbal si prende anche la 10ª tappa del Tour de France: Merckx a -1

Mark Cavendish si prende la decima tappa del Tour de France e cala il tris in questo spettacolare Tour de France, confermandosi il miglior sprinter dell’edizione numero 108 della Grande Boucle. Il missile dell’Isola di Man annienta tutti sul traguardo di Valence, senza lasciare scampo al belga Wout Van Aert che deve accontentarsi del secondo posto di giornata. Sono 33 i successi in carriera al Tour de France per Cavendish, che si porta così a -1 dai 34 sigilli di Eddy Merckx, ormai prossimo ad essere agganciato da Cannonball. Trentasei invece le vittorie in stagione per la Deceuninck Quick-Step, capace di costruire oggi un successo davvero pazzesco. Ovviamente Tadej Pogaçar resta in Maglia Gialla, mantenendo invariato il gap sui rivali.

La top-ten della decima tappa del Tour de France: