Djokovic Win… bledon, niente da fare per Berrettini: Nole si avvicina al Grand Slam

Quello di oggi è stato un pomeriggio ricco di emozioni per tutti gli italiani con la finalissima di Wimbledon tra Djokovic e Berrettini. Purtroppo il match non ha avuto il lieto fine ed il finale storico e spettacolare che tutti sognavano: il tennista romano si è infatti arreso al rivale serbo, numero 1 al mondo in quattro set.

Un match spettacolare, durante il quale non è mancato lo show. Berrettni ha dimostrato di poter tenere testa a Djokovic, ma il serbo ha giocato un tennis superiore col quale è riuscito ad imporsi, dopo aver perso il primo set a seguito di una bellissima rimonta di Berrettini.

E’ Djokovic, dunque, il vincitore di Wimbledon, al termine di una battaglia durata quasi tre ore e mezza e terminata col punteggio di

6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Sesto titolo a Wimbledon per Djokovic, che raggiunge Federer e Nadal a quota 20 titoli del grande Slam. Un successo storico per Djokovic, che conquista il terzo titolo Slam consecutivo e a New York si giocherà il Grande Slam: era dal 1969 che un giocatore non vinceva tre titoli dello Slam consecutivi.

Un applauso va comunque a Matteo Berrettini, che ha comunque regalato un’emozione immensa agli italiani e a tutti gli appassionati di tennis, giocando un match intenso e tenendo testa al numero 1 al mondo. Il 25enne romano avrà sicuramente altre occasioni per vincere in uno Slam e, intanto, è comunque risucito a riscrivere la storia del tennis, diventando il primo azzurro a raggiungere la finale a Wimbledon.