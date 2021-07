Nigeria nella storia, successo clamoroso in amichevole contro Team USA: un’impresa che fa tremare anche… l’Italia

Un’amichevole che assume i tratti di un evento storico, soprattutto per il risultato maturato sul campo. Il test-match tra Team USA e Nigeria in vista delle Olimpiadi di Tokyo regala una sorpresa pazzesca, ossia la vittoria della formazione africana al cospetto di una squadra che sulla carta dovrebbe vincere a mani basse la medaglia d’oro ai Giochi. Eppure, la selezione di Mike Brown obbliga Kevin Durant e compagni ad alzare bandiera bianca a Las Vegas, imponendosi con il punteggio di 90-87 al termine di un match davvero intenso dal punto di vista agonistico.

Forbice ridotta

Solo 9 anni fa, la stessa sfida terminava 156-73 per il Team USA alle Olimpiadi di Londra 2012, a distanza di un decennio la forbice si è notevolmente assottigliata grazie anche alla presenza nel roster nigeriano di parecchi giovani talenti NBA. Tra questi Gabe Vincent, riserva dei Miami Heat, autore di 21 punti con 6/8 dall’arco, intervenuto ai microfoni dei media nel post match per incensare il lavoro di Mike Brown: “sta facendo un lavoro clamoroso con noi: stiamo mettendo insieme una nuova cultura di pallacanestro, rifondando dalle basi un movimento che mostra già di raccogliere i suoi frutti. È tutto nuovo, ma non abbiamo limiti“.

I numeri

Prima di questa sconfitta subita contro la Nigeria, Team USA aveva subito solo 2 ko in 56 incontri amichevoli giocati dal 1992 fino ad oggi. Questo di Las Vegas è il terzo in quasi 30 anni, per questo motivo il successo della selezione africana assume i contorni di un’impresa storica. Brutte le prestazioni fornite da Kevin Durante e Damian Lillard, autori rispettivamente di 17 e 14 punti, al pari di uno spento Tatum protagonista di molti errori e solo 15 punti. Grazie a questo successo, la Nigeria è la prima squadra africana nella storia a battere gli americani in un match di pallacanestro, una notizia tutt’altro che buona per l’Italia che si ritroverà la formazione di Brown nel proprio raggruppamento alle Olimpiadi di Tokyo insieme ad Australia e Germania.