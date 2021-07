SportFair

Resta solo una la medaglia per l’Italia in questa penultima giornata di semifinali e finali di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo, la staffetta 4×100 mista mista azzurra non riesce ad imitare Simona Quadarella e fallisce l’assalto al podio olimpico, fermandosi al quarto posto dopo una gara quasi perfetta. Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini conducono la finale fino a metà gara, prima di cedere al ritorno di Gran Bretagna, Cina e Australia che completano così il podio di questa staffetta. Delusione ma anche qualche sorriso per gli azzurri, autori di una prestazione che avrebbe meritato certamente un risultato diverso.

Sorride Lorenzo Zazzeri

Lorenzo Zazzeri firma una clamorosa impresa e si qualifica per la finale dei 50 stile libero con il settimo crono. Il 27enne di Firenze centra il primato personale in 21”75, abbassando il 21”86 siglato in batteria che aveva eguagliato il tempo siglato in Ungheria. Il miglior crono è quello di Caeleb Dressel, abile a precedere il francese Florent Manadou in 21”53. Felice e soddisfatto Zazzeri per questa qualificazione in finale: “una ciliegina sulla torta incredibile, dopo la medaglia con la staffetta, che mi ha dato una carica incredibile. Questa finale è il coronamento di tutti i sacrifici che ho fatto. Se mi avessero detto prima di partire per il Giappone, che avrei fatto due finali e conquistato un argento, non c’avrei mai creduto. Domani mi divertirò tantissimo, ma ci proverò: non ho nulla da perdere“.