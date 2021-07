The Lord of the (Red Bull) Ring: nuova pole di Verstappen in Austria: Ferrari eliminate in Q2 per… strategia

Non c’è storia al Red Bull Ring, Max Verstappen non lascia neppure le briciole sulla pista di casa Red Bull, prendendo ancora una volta una splendida pole position al termine delle Qualifiche del GP d’Austria. Troppo superiore il pilota olandese rispetto ai propri rivali, anche se Lando Norris prova a mettergli i bastoni tra le ruote arrampicandosi in seconda posizione a soli 48 millesimi dal pazzesco 1:03.720 centrato da Mad Max.

Affonda la Mercedes

Una McLaren sconvolgente grazie al suo giovane britannico, che mette paura a Verstappen impensierendolo molto di più rispetto alle due Mercedes, che affondando in queste Qualifiche piuttosto deludenti. Quarta posizione per Hamilton alle spalle anche di Sergio Perez, mentre Bottas si accontenta del quinto posto precedendo le due AlphaTauri di Gasly e Tsunoda. Ottavo Vettel, che rischia la penalità dopo l’impeding su Alonso in Q2, mentre Russell confeziona un mostruoso nono posto al volante della Williams precedendo Stroll.

Ferrari: eliminazione annunciata

Qualifiche negative per la Ferrari dal punto di vista del risultato, con Sainz e Leclerc fuori in Q2 per una precisa scelta del team di Maranello. Considerando i problemi palesati con le gomme soft, gli ingegneri del Cavallino hanno preferito evitare di passare in Q3 con quel tipo di mescola per partire domani in gara con medium, con cui la SF21 ha mostrato maggior feeling in Austria. Una scelta dolorosa che potrebbe tuttavia pagare domani, quando la Ferrari sarà chiamata ad una furiosa rimonta da centro-classifica.

Risultati Qualifiche GP d’Austria: