Eliminate al primo turno Criscio e Gregorio nella sciabola femminile: Irene Vecchi unica qualificata

Non comincia benissimo per l’Italia il torneo olimpico di sciabola femminile a Tokyo 2021, su tre azzurre ai nastri di partenza solamente Irene Vecchi stacca il pass per il secondo turno. L’atleta italiana riesce ad avere la meglio sulla francese Charlotte Lembach, imponendosi con il risultato di 15-11 dopo aver guidato senza problemi l’assalto fin dalla prima stoccata. Piccolo calo di concentrazione sull’11 pari per la Vecchi, che riesce a destarsi e a chiudere con quattro stoccate consecutive. Niente da fare invece per Martina Criscio e Rossella Gregorio, entrambe eliminate al primo turno rispettivamente dalla coreana Yoon e dalla russa Pozdniakova per 15-12.