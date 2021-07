L’atletica italiana inizia col piede giusto le Olimpiadi di Tokyo: Tamberi in finale nell’alto, bene Anna Bongiorni nei 100 femminili

SportFair

Cominciano con il sorriso le Olimpiadi di Tokyo per l’atletica italiana, in particolare per Gianmarco Tamberi che stacca il pass per la finale di salto in alto. ‘Gimbo‘ supera la misura di 2,28 al secondo tentativo e prenota un posto per la sfida di domenica, dove andrà a caccia di una medaglia olimpica. Buone notizie anche per i siepisti Ahmed Abdelwahed (8:12.71) e Ala Zoghlami (8:14:06), ammessi alla gara per le medaglie in programma lunedì al contrario di Osama Zoghlami, escluso in volata nell’ultima batteria. Pass per la semifinale in tasca invece per Alessandro Sibilio nei 400hs (49.11), Anna Bellò negli 800 metri (2:01.71) e Anna Bongiorni nei 100 metri (11.35, vento -0.4). Niente da fare invece per Stefano Sottile nell’alto (2,17 e ritiro per infortunio dopo due tentativi a 2,21), Vittoria Fontana nei 100 (11.53, v. +0.1) e Giovanni Faloci nel lancio del disco (57,33).

Finale per Crippa

Nella serata giapponese (dalle 12 italiane), la seconda sessione di gare: impegnati Nadia Battocletti nelle batterie dei 5000 metri, Dariya Derkach nelle qualificazioni del salto triplo, la staffetta 4×400 mista (batteria con Scotti, Mangione, Borga, e Aceti) e Yeman Crippa, primo azzurro al via di una finale alle Olimpiadi di Tokyo, l’atleta italiano infatti sarà in gara alle ore 13:30 per la finale dei 10000 metri.