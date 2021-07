Colpo di coda Mercedes nelle FP2 in Austria, Verstappen torna a inseguire: black-out in casa Ferrari

La Mercedes alza la voce nelle FP2 del GP d’Austria, lanciando un segnale alla Red Bull in vista del prosieguo del week-end di Spielberg. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas confezionano un ottimo uno-due, piazzandosi in cima alla classifica proprio davanti a Max Verstappen, risultato il più veloce nella mattinata di oggi. Alle spalle dell’olandese bene le due Aston Martin di Stroll e Vettel, seguite dalle due AlphaTauri di Tsunoda e Gasly. Ottavo tempo nel pomeriggio austriaco per Alonso, abile a precedere Norris e Giovinazzi che completano la top-ten. Dopo una mattinata positiva, le Ferrari scivolano nelle retrovie in queste FP2 del GP d’Austria: Sainz chiude tredicesimo mentre Leclerc solo sedicesimo.

I risultati delle FP2 del GP d’Austria: