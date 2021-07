A Spielberg comanda sempre Verstappen, Red Bull al ‘Max’ nelle FP1 del GP d’Austria: brillano le Ferrari

Max Verstappen conferma il suo feeling con il Red Bull Ring anche nella prima sessione di prove libere del GP d’Austria, il pilota della Red Bull chiude davanti a tutti le FP1 firmando il miglior tempo in 1:05.143. Una prestazione convincente quella del leader del Mondiale, seguito a sorpresa dalle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Ottimo avvio di week-end per le ‘Rosse‘, che si piazzano alle spalle di Verstappen con un ritardo di appena due decimi. Quarta posizione per Valtteri Bottas davanti all’AlphaTauri di Yuki Tsunoda e all’Alfa Romeo di Kimi Raikkonen, mentre Lewis Hamilton non va oltre il settimo tempo con un gap di mezzo secondo da Verstappen. Chiudono la top-ten Perez, Gasly e Norris con quest’ultimo abile a precedere il compagno Ricciardo.