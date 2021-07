Due medaglie e i pass per le finali olimpiche di Carraro e Ceccon: brilla il nuoto italiano ai Giochi di Tokyo

SportFair

Splendida giornata per il nuoto italiano alle Olimpiadi di Tokyo, gli azzurri conquistano due medaglie grazie a Nicolò Martinenghi e alla staffetta 4×100 stile libero che per la prima volta sale sul podio olimpico centrando l’argento. Bronzo per il ranista varesino nei 100 rana, un risultato esaltante ottenuto alle spalle di Peaty e Kamminga. Per quanto riguarda le altre gare della notte italiana, niente da fare per Stefano Di Cola e Stefano Ballo, che non riescono a qualificarsi per la finale dei 200 stile libero maschili.

Bene Carraro e Ceccon

Pass per la finale ottenuto per Martina Carraro nei 100 rana femminili, l’azzurra andrà a giocarsi per la prima volta in carriera una medaglia olimpica. Si conferma nei 100 dorso Thomas Ceccon, il ventenne vicentino di Thiene esordiente olimpico peggiora tre decimi rispetto alle batterie e chiude quarto la semifinale dei 100 dorso maschili in 52″78, ottenendo però il pass per la finale olimpica. Esce invece nel dorso femminile Margherita Panziera mai in gara nei 100 condotti inizialmente sopra ritmo e chiusi a fatica in 59″75. Una controprestazione per la duecentista allenata da Gianluca Belfiore, secondo miglior stagionale mondiale nella distanza doppia, che a Budapest vinse l’argento nella curiosa finale bis europea. Per qualificarsi serva un 59″30 mentre conduce le danze con il record olimpico l’americana Reagan Smith in 57″86.

I risultati di semifinali e finali della 2^ giornata

Finale 100 farfalla femminili:

Nessuna azzurra in gara

Semifinale 200 stile libero maschili:

1. Duncan Scott (Gbr) 1’44″60

10. Stefano Ballo 1’45″84 eliminato

14. Stefano Di Cola 1’47″19 eliminato

Semifinali 100 rana femminili:

1. Tatjana Schoenmaker (Rsa) 1’05″07

7. Martina Carraro 1’06″50 qualificata in finale

Finale 100 rana maschili

1. Adam Peaty (Gbr) 57″37

2. Arno Kamminga (Ned) 58″00

3. Nicolò Martinenghi 58″33

Finale 400 stile libero femminili:

Nessuna azzurra in gara

Semifinale 100 dorso maschili:

1. Ryan Murphy (Usa) 52″24

4. Thomas Ceccon 52″78 qualificato in finale

Semifinali 100 dorso femminili:

RI 58″92 di Margherita Panziera del 04/04/2019 a Riccione

11. Margherita Panziera 59″75 eliminata

Finale 4×100 stile libero maschile:

1. Stati Uniti 3’08″97

2. Italia 3’10″11 R.I. (Alessandro Miressi 47″72, Ceccon 47″45, Zazzeri 47″31, Frigo 47″63)