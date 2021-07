SportFair

Torna a sorridere Simona Quadarella alle Olimpiadi di Tokyo, l’azzurra cancella la delusione della finale dei 1500 sl e stacca il pass per la finale degli 800 sl. La campionessa europea e vice campionessa mondiale della distanza chiude al terzo posto la propria batteria con 8’17″32 alle spalle sia di Katie Ledecky, che timbra il miglior tempo delle batterie di 8’15″67, che dell’altra americana Katie Grimes in 8’17″05. Niente da fare invece per Martina Rita Caramignoli, che non va oltre il ventesimo posto con 8’33″15. Stacca il pass per la semifinale dei 200 dorso invece Margherita Panziera, che nuota la propria batteria in 2’10″26 (1’03″41 al passio di metà gara) e si affaccia alle semifinali con il dodicesimo tempo. Ventesima ed eliminata Katinka Hosszu, argento olimpico a Rio 2016 e mondiale del 2017.

La 4×100 mista mista in finale

Federica Pellegrini trascina la 4×100 mista mista alla finale, chiudendo le quattro frazioni con un ottimo 53″02 che regala all’Italia il terzo posto nella propria batteria. Ottime anche le prestazioni nel dorso di Simone Sabbioni (53”96), nella rana di Nicolò Martinenghi (58”38) e di Elena Di Liddo a farfalla (57”29). Con un complessivo 3’42”65, la squadra azzurra centra la finale dietro Gran Bretagna, Usa, Cina e Australia. Un bel lotto non c’è che dire. Eliminati infine nei 100 farfalla sia Federico Burdisso che Santo Condorelli, entrambi falliscono l’assalto alla semifinale e dovranno rinunciare al sogno medaglia. La fortuna non assiste soprattutto il primatista italiano dei 200 allenato da Simone Palombi, escluso per pochissimi centesimi. E’ trentunesimo Santo Condorelli con 52″32, anche lui lontano dal suo personale (51″62 del 25 giugno 2021 a Roma).

Così gli azzurri nelle batterie della 6^ giornata:

800 stile libero femminili

1. Katie Ledecky (USA) 8’15″67

3. Simona Quadarella 8’17″32 qual in finale

20. Martina Rita Caramignoli8’33″15

100 farfalla maschili

1. Caeleb Dressel (USA) 50″39

17. Federico Burdisso 51″82

31. Santo Yukio Condorelli 52″32

200 dorso femminili

1. Kaylee McKewon (AUS) 2’08″18

13. Margherita Panziera 2’10″26 qualificata in semifinale

4×100 mista mixed

1. Gran Bretagna 3’38″75 Record Europeo

5. Italia 3’42″65 qualificata in finale

(Simone Sabbioni, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo, Federica Pellegrini)