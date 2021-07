Finale e record italiano per Daisy Osakue nel disco, bene le ostacoliste azzurre: i risultati delle batterie di atletica a Tokyo

SportFair

Una super Daisy Osakue conquista la finale del lancio del disco femminile alle Olimpiadi di Tokyo, lo fa eguagliando lo storico primato assoluto italiano di 63,66 centrato da Agnese Maffeis nel giugno del 1996. Una misura che permette alla piemontese di chiudere al quinto posto in una classifica guidata dalla statunitense Allman, riuscita a spingersi fino alla misura di 66,42. Appuntamento con la finale lunedì alle 13 italiane (le 20 giapponesi). Accede in semifinali nei 100 ostacoli femminili invece Luminosa Bogliolo (12.93, v. +0.4), stesso risultato per le ostacoliste dei 400 Linda Olivieri (55.54) e Yadisleidis Pedroso (55.57).

Gli eliminati

Niente da fare invece per Eleonora Marchiando nei 400hs, a causa di una forte collisione con la terza barriera, e per l’altra ostacolista dei 100 Elisa di Lazzaro (13.08, v. -1.1). Fuori inoltre anche l’astista Claudio Stecchi, che fallisce la qualificazione alla finale. Intorno all’ora di pranzo italiana (la serata giapponese), seconda sessione: in campo Filippo Randazzo nelle qualificazioni del lungo, Anna Bongiorni nelle semifinali dei 100, Marcell Jacobs e Filippo Tortu nelle batterie dei 100, Elena Bellò nelle semifinali degli 800 metri.