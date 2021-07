Jacobs da sogno alle Olimpiadi di Tokyo! Nuovo record italiano e pass per la semifinale nei 100 metri, ce la fa anche Tortu

SportFair

Le Olimpiadi di Marecll Jacobs sono iniziate nel migliore dei modi. L’atleta italiano, campione Europeo in carica, ha staccato il pass per le semifinali dei 100 metri maschili e lo ha fatto in maniera spettacolare.

Jacobs ha chiuso la sua batteria al primo posto, fermando il cronometro sui 9”94, stabilendo, dunque, il nuovo record italiano.

Batterie non troppo soddisfacenti in vece per Tortu, che ha chiuso al quarto posto col tempo di 10”10. Anche lui riesce ad accedere in semifinale, poichè al termine di tutte le batterie è il secondo miglior tempo dei non qualificati.