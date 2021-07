I ristoranti italiani a Londra costretti a chiudere: la disposizione della polizia prima di Italia-Inghilterra

I ristoranti italiani di Londra hanno dovuto abbassare le saracinesche alle ore 18 di questa particolare e intensa domenica, che passerà alla storia per la finale di Euro 2021 in programma a Wembley tra Italia e Inghilterra. Una decisione non dei proprietari dei locali, bensì delle autorità inglesi per prevenire eventuali violente reazioni da parte dei fan britannici, sia in caso di vittoria della squadra di Southgate che in caso di sconfitta.

L’escamotage

Alcuni dei ristoranti italiani di Londra hanno chiuso completamente il locale, mentre altri daranno l’opportunità allo staff italiano di poter comunque stare insieme per poter vedere la partita. Insomma, non solo la rappresentanza azzurra a Wembley sarà nettamente inferiore, ma anche per le strade i tifosi italiani non potranno riunirsi nei ristoranti dei propri connazionali a causa delle disposizioni delle autorità.