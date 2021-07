Ubriaco litiga con Joe Schilling in un bar, il lottatore di MMA si infuria e lo distrugge con due pugni [VIDEO]

Ha rischiato davvero grosso Justin Balboa, cliente di un bar di Fort Lauderdale in Florida, colpevole di aver scelto l’uomo sbagliato da insultare.

Ubriacatosi oltre modo durante la serata trascorsa nel locale, l’uomo ha pensato bene non solo di inveire contro le cameriere presenti all’interno della struttura, ma anche nei confronti di un uomo seduto ad un tavolo con la sua fidanzata. Peccato però che il signore in questione fosse Joe Schilling, combattente di MMA, che ha deciso di farsi giustizia da solo e mettere fine a quella situazione, assestando due incredibili pugni all’ubriacone così da mandarlo al tappeto.

Justin Balboa ha avvertito la polizia e rivelato di essere stato aggredito, ma Joe Schilling si è difeso sottolineando come l’uomo stesse insultando e minacciando non solo lui ma anche la sua ragazza, oltre alle cameriere del locale: “ho temuto per la mia vita e l’ho colpito“. Balboa inoltre ha incassato anche le accuse del gestore del bar: “quell’uomo era estremamente ubriaco e aveva detto frasi inopportune anche alla fidanzata di Schilling , che a quel punto ha deciso di colpirlo. Balboa è un cliente abituale che causa regolarmente problemi al bar“. Acquisite le testimonianze, la polizia ha deciso di non procedere nei confronti di Schilling, obbligando Balboa a incassare un altro duro colpo dopo i due violentissimi pugni ricevuti in precedenza. Oltre il danno dunque, anche l’amara beffa…

Footage emerged of former GLORY Tournament Champion & Bellator fighter Joe Schilling assaulting a man in a bar dispute. The fighter took it to social media and claims it was self-defense, during a “life-threatening experience”. pic.twitter.com/cybXpPJWFT

— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) June 28, 2021