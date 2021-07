Bufera in Inghilterra per i rigoristi, il retroscena firmato Grealish: “lo avrei tirato, ma non hanno voluto”

A distanza di alcune ore dalla vittoria del titolo europeo dell’Italia a Wembley, in Inghilterra scoppia la polemica per i rigoristi scelti dal ct Southgate. L’allenatore della nazionale dei ‘Tre Leoni‘ è finito sul banco degli imputati per aver mandato sul dischetto Jadon Sancho e Bukayo Saka, due giocatori rispettivamente del 2000 e del 2001, dunque troppo giovani secondo alcuni per reggere la pressione di quel momento. Alcune stelle del passato, come per esempio Roy Keane, hanno accusato anche i calciatori di non aver avanzato la propria candidatura: “se sei Sterling o Grealish, non puoi sederti lì e vedere un ragazzino che si presenta per tirare il rigore prima di te“.

Sulla questione è intervenuto proprio Grealish, il quale sui social ha spiegato la sua verità: “volevo calciare il rigore, ma il mister ha deciso diversamente. Ho detto che volevo tirarne uno!!!! Il tecnico ha preso così tante decisioni giuste durante questo torneo e l’ha fatto anche stasera! Ma non voglio che la gente dica che non volevo calciare un rigore quando ho detto che invece l’avrei fatto“.

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV

