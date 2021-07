“Italia-Inghilterra va ripetuta”, l’assurda richiesta alla Uefa: “match da rigiocare con un arbitro non di parte”

In Inghilterra vogliono rigiocare la finale di Euro 2021 contro l’Italia, secondo molti pesantemente condizionata dall’arbitraggio del signor Kuipers, definito clamorosamente di parte. Una mossa che conferma la pessima attitudine degli inglesi ad accettare la sconfitta, come già dimostrato in occasione della premiazione, quando i giocatori inglesi si sono subito sfilati la medaglia del secondo posto. A distanza di qualche ora, ecco questa nuova trovata con ben cinque petizioni presentate all’UEFA affinché faccia rigiocare la partita.

I motivi

La causa principale della richiesta di ripetere Italia-Inghilterra riguarda l’arbitraggio del signor Kuipers, colpevole di non aver espulso Chiellini in occasione del fallo commesso su Bukayo Saka. Una situazione comunque tutt’altro che scandalosa, visto che il capitano azzurro ha commesso fallo all’altezza delle panchine e ha ricevuto il sacrosanto giallo. Una decisione che invece non è piaciuta agli inglesi, che hanno dunque presentato richiesta di rigiocare il match con questa spiegazione: “il match dell’11/07/2021 non è stato affatto corretto. Dopo che l’Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come se fossero schiavi. Tutte quelle spinte, strattonate e calci e l’Italia era ancora autorizzata a vincere? Decisamente di parte. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo modo di giocare e la rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte. Questo non è stato affatto giusto“.