Reutemann non ce l’ha fatta, l’ex pilota Ferrari è morto a 79 anni

Questa volta Carlos Reutemann non è riuscito a ‘scamparla’. Dopo diversi ricoveri per le sue condizioni fisiche, adesso, l’ex pilota Ferrari, dopo l’ennesimo ricovero in ospedale, non è riuscito a tornare a casa.

Il 79enne, che è stato pilota Ferrari nel 1977 e 1978, era stato ricoverato nuovamente di recente a causa dell’aggravarsi delle condizioni per un’emorragia intestinale, per la quale era stato ricoverato già lo scorso maggio. Le conizioni di Reutemann, al quale nel 2017 è stato diagnosticato un tumore al fegato, sono apparse, questa volta, subito gravi e per lui non c’è stato nulla da fare.