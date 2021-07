Red Bull sconfitta! Respinto il reclamo contro la sanzione di Hamilton a Silverstone: nessuna nuova prova

SportFair

La Red Bull ha continuato la sua guerra contro la Mercedes dopo l’incidente tra Hamilton e Verstappen a Silverstone. Il team di Milton Keynes non ha accettato la sanzione data al campione del mondo britannico, giudicata troppo leggera e per questo motivo ha deciso di proporre una revisione di giudizio.

Un reclamo che è stato discusso oggi in videochiamata e che è stato respinto. Nel dibattito di oggi, però, Red Bull non ha presentato nessuna nuova prova e, per questo motivo, non è stata accolta la richiesta di revisione di giudizio.

Marko chiedeva addirittura la squalifica di una gara per il britannico della Mercedes: la Red Bull, infatti, ha provato a dimostrare l’intenzionalità di Hamilton, senza però riuscirci. Nel dossier presentato dal team di Marko anche un ‘remake’ delle linee tenute dal britannico Mercedes nel primo giro della gara di Silverstone in un giro fatto da Albon durante una giornata di test Pirelli.

Le squadre, dunque, dovranno provare a lasciarsi tutto alle spalle e tornare a lavorare in vista del nuovo appuntamento in Ungheria, dove già domani i piloti saranno in pista per le prime sessioni di prove libere.