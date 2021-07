Dalla petizione per rigiocare Italia-Inghilterra alla… ‘colletta’ per comprare la coppa: i tifosi inglesi non si arrendono

SportFair

I tifosi inglesi continuano a non darsi pace dopo la sconfitta dell’Inghilterra nella finale di Euro 2021 contro l’Italia, laureatasi campione d’Europa per la seconda volta della propria storia. Dopo giorni di proclami e di sfottò rivolti agli azzurri, tra cui l’ormai famoso ‘It’s coming home‘, la delusione per i sudditi di Sua Maestà è stata cocente e per questo motivo stanno provando di tutto per provare a lenirla. Oltre alla trovata della petizione lanciata per far rigiocare la finale, arrivata a oltre 150 mila firme, adesso è stata diffusa una raccolta fondi con l’obiettivo di “comprare un trofeo personalizzato da inviare alla squadra“.

Lo scopo

Lo scopo è quello di comprare una copia del trofeo vero e proprio portato a Roma dall’Italia per ogni componente dello staff di Southgate, così da permettere al ct e alla sua squadra di consolarsi dopo la sconfitta di Wembley. “Stiamo lavorando per inviare il maggior numero di email ad agenzie e persone che saranno in grado di aiutarci” la chiosa dei promotori dell’iniziativa. “Continuate a condividere e commentare, a firmare, a fare tutto il possibile. Facciamo del nostro meglio per dare al nostro Paese una giusta possibilità!“.